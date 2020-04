Colomba: “Vedere la città vuota mi ferisce. Non vedo l’ora di tornare a parlare di calcio”

Intervistato dal Resto del Carlino, Franco Colomba ha parlato del virus che ha trasformato Bologna, così come il resto d’Italia, in una città fantasma: “Giravo per il centro e ogni cinque metri un bolognese che mi salutava, chiedendomi come andava. Tutto cancellato, insieme a molto altro, da questo maledetto virus. Ed è la cosa che più mi manca: la pacca sulla spalla, l’amico con cui commenti le vicende del Bologna, il giro in piazza. Ecco, Piazza Maggiore vuota per me è una ferita: un giorno dovrà tornare a riempirsi, sennò non è più vita. Gli amici stretti in questo periodo sono fondamentali. Mi sento ancora con i miei vecchi compagni su WhatsApp“.

