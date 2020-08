Colomba su Pirlo: “Alla Reggina era già un talento. E quando arrivò in Porsche…”

Franco Colomba, ex allenatore del Bologna, ha commentato sulle pagine di Repubblica l’avvento di Andrea Pirlo come nuovo tecnico della Juventus, ricordando i suoi inizi da giocatore sotto la sua ala protettrice.

“Lo lanciai alla Reggina nel 1999, quando aveva solo vent’anni” ricorda Colomba, “arrivò con una Porsche all’allenamento e gli dissi che non era il caso di girare per Reggio con quell’auto. Lui comprese e rispedì l’auto a casa sua a Brescia, per poi prendere un’utilitaria”. Colomba ricorda, in particolare, un match al Dall’Ara: “Appena subentrato recuperò un bel pallone e vide Possanzini sulla fascia, che si inventò un gran gol. Avevamo una squadra giovanissima, a metà campo c’erano lui e Baronio, che ora sarà il suo vice alla Juventus. Sono sicuro che farà bene: è silenzioso, taciturno, ma saprà tirar fuori altre doti”.