Colomba: “Permanenza di Mihajlovic come esempio di umanità nel calcio”

“Favorevole, dal mio punto di vista era l'unica via percorribile ed è giusto andare avanti con Sinisa. È una scelta che chiama in causa cuore e campo. E se mi è permesso dico: e che male c'è, meno male che si sceglie anche con il cuore. Io a mio tempo per il Bologna lo feci e non me ne sono mai pentito. Penso non se ne pentirà neppure il Bologna stavolta perché Sinisa è un uomo che ha dato tanto, tutto, passando dalla malattia alla pandemia. Forse in altre condizioni avrebbe dato anche di più. E allora è giusto scoprirlo se possa essere così, andando fino in fondo, visto che ha un altro anno di contratto”.