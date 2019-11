Colomba: “Non bisogna farsi prendere dal panico, però si accontenti Sinisa”

Intervistato da Repubblica, Franco Colomba ha parlato dell’attuale momento di crisi del Bologna: “Se fossi nello spogliatoio cercherei di ricordare ai ragazzi di aver già conquistato punti pesanti, nessuno gli ha mai regalato niente. La squadra i punti se li è guadagnati. Erano anni che la squadra non giocava così bene. Il Bologna piace proprio perché cerca sempre di vincere. Però a volte ci sono momenti in cui così belli non si riesce ad essere. Le partite ravvicinate evidenziano le difficoltà, succede anche alle grandi che poi la scampano con le prodezze dei singoli. In certi momenti secondo me bisogna imparare ad essere più pratici, più scaltri, specialmente non nelle due aree, senza snaturare la natura del gioco. Quando non riesci ad essere bello, devi almeno cercare di portare a casa punti raddoppiando le energie e curando meglio i dettagli. Bisogna imparare a ragionare, senza seguire sempre l’istinto, so bene che non è facile, specialmente nei momenti in cui si è meno lucidi. Ma ripeto che quest’idea di gioco non va assolutamente tolta dalla testa dei giocatori”.

Scheda 1 di 4