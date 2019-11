Colomba: “Mihajlovic è un eroe. Bologna? Col rientro di qualche giocatore può riprendersi”

Intervistato da Tuttomercatoweb, l’ex allenatore rossoblù – ora direttore tecnico del Felsina Calcio – Franco Colomba ha parlato della situazione in casa Bologna dopo la conferenza di Sinisa Mihajlovic.

“So che lui non vorrebbe essere chiamato così, ma Sinisa per me è un eroe – ha affermato – Ha affrontato pubblicamente il suo problema e il calcio gli ha riconosciuto i suoi meriti, stringendosi intorno a chi è in difficoltà. Mihajlovic ha avuto l’affetto di tutti ed è bello così”.