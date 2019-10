Colomba: “La Juve non fa sconti, ma il Bologna ha grande forza”

Franco Colomba è stato protagonista in passato in uno dei pochi risultati positivi del Bologna a Torino contro la Juve. Era il 1974 e finì 1-1. Oggi il Bologna può tornare da Torino con un risultato importante, parola di Colomba che ricorda quella partita di 45 anni fa: “Ricordo che nessuno di noi pensava di portare a casa un risultato positivo – ha raccontato al Carlino – Per i primi trenta minuti rincorsi Cuccureddu senza toccare palla, poi entrai in partita. Pesaola, con Perani e Ghetti infortunati, fece debuttare me e Pecci“.

Scheda 1 di 3