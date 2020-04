Colomba: “Il calcio è un fattore sociale, favorevole agli allenamenti nei centri tecnici”

Anche l’ex allenatore rossoblù Franco Colomba si è espresso favorevolmente ad una ripresa degli allenamenti nei centri tecnici, luoghi molto più controllati e sicuri di un parco. Il tecnico ha parlato a Tmw sull’attuale situazione di stallo:

“Diverse nazioni hanno deciso di fermarsi, ma da noi il calcio è anche un fattore sociale e ci si vuole pensare bene – ha affermato – La sanità viene prima di tutto e il Governo da quel punto di vista non vuole sbagliare, Lega e Figc invece sanno che restare fermi produrrebbe un danno economico. Ripresa allenamenti? Sono favorevole a quelli individuali che non comportano nulla e lavorare al centro sportivo non crea problemi. Sono luoghi sicuri e controllati, mentre in un parco è più difficile. Cosa si fa, si precetta un parco?”.