Colomba: “Il Bologna può stare tra le prime 10. Svanberg? Spero che resti”

Franco Colomba è intervenuto nel corso del TMW News, il programma televisivo di TuttoMercatoWeb. Colomba si è espresso così sul Bologna e su alcuni singoli rossoblù:

“Il Bologna non è salvo perché i punti son quelli e non sono tanti, ma è una squadra destinata a fare bene e a collocarsi dietro le primissime e tranquillamente nelle prime dieci. Si tratta di una squadra che gioca bene e quando riesce a concretizzare in gol quello che produce è una squadra che vince e dà fastidio. Ora, poi, ha sistemato la difesa”.