Colomba: “Il Bologna non è sazio e il finale è ancora da scrivere. Manca attaccante d’area”

Il Bologna ha perso 1-0 a Cagliari e ha fallito per l’ennesima volta il salto di qualità. Secondo Franco Colomba, ex allenatore rossoblù, i rossoblù non sono sazi e il finale di stagione è ancora tutto da scrivere. Queste le sue parole al Resto del Carlino:

“A Cagliari il Bologna ha perso perché ha incontrato una squadra che aveva la ferocia di chi deve fare punti per salvarsi, ma nonostante una prestazione non brillantissima non sarebbe stato scandaloso pareggiarla. Però il finale di campionato è ancora tutto da scrivere”.