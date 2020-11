Colomba: “Bologna, un centrale e un attaccante per il salto di qualità”

L’ex allenatore del Bologna Franco Colomba ha espresso la sua opinione dopo questo difficile inizio di stagione sulle colonne del Resto del Carlino. Si parte dal ricordo di un Samp-Bologna di undici anni fa:

“Partimmo bene, ma nei primi minuti sbagliammo due gol. Poi segnò Cassano e da li in poi fu un disastro. In quella stagione non ci fu un impatto felice, lentamente tamponammo l’emergenza con qualche vittoria al Dall’Ara, a gennaio cambiammo passo salvandoci senza grandi problemi”.