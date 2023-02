Colomba e quel gol al Monza nel 1983: “Giornata triste. Europa? Ce la possiamo fare”

"Manca tanto alla fine, ma per l’Europa siamo in corsa e ce la possiamo giocare: non vedo squadre che per quel traguardo non siano alla nostra portata. Assenti? Mi dispiace per Zirkzee, che nelle ultime uscite ha fatto vedere cose interessanti. Per come lo vedo io è un ragazzo che in futuro potrebbe giocare anche in coppia con Arnautovic».