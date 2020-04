Coivd 19 – Serie A, nuova idea per la ripresa: maxi-ritiro fino all’ultima giornata

Il calcio riprenderà è questa la linea di pensiero che si conserva in FIGC. La Federazione ha infatti deciso di appoggiarsi ad una commissione medico-scientifica per ridurre al minimo il fattore di rischio contagio. La pandemia di Coronavirus infatti non sarà stata ancora del tutto sconfitta quando la Serie A pianifica la propria ripartenza. Ecco perché oltre al già varato protocollo per la ripresa degli allenamenti, altre ipotesi per alzare al massimo il livello di sicurezza, sono in fase di studio.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport infatti, oltre ai provvedimenti riguardanti porte chiuse e campo neutro, un’ipotesi più interessante potrebbe essere attualmente al vaglio. Si sta infatti prendendo in considerazione di attuare un maxi-ritiro, che cominci con la prima gara e si concluda con l’ultima. Un modo per contrastare le tante partite in un periodo di tempo molto ridotto e, soprattutto, per tenere i giocatori isolati quanto più possibile.