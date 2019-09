Clima infuocato in casa Genoa: lite Andreazzoli-Preziosi

Il Bologna domani sera sarà di scena al Marassi contro il Genoa, gara valida per la quinta giornata di Serie A. I liguri stanno però attraversando un momento tutt’altro che felice, sotto diversi punti di vista. Dopo il pareggio all’Olimpico contro la Roma e la vittoria casalinga contro la Fiorentina, il Genoa ha perso due partite consecutive contro Atalanta e Cagliari. I 3 gol incassati per mano dei sardi hanno dunque dato vita ad un postpartita a dir poco infuocato nello spogliatoio del Grifone.

Come riporta “Tuttomercatoweb.com”, infatti, sembra che ci sia stato un duro confronto telefonico tra Aurelio Andreazzoli ed Enrico Preziosi. Il presidente ha fatto tanti sacrifici in estate per il suo nuovo allenatore, e pretendeva di certo cose diverse sia in termini di risultati che di prestazioni. Sarebbero volate parole grosse tra i due, che avrebbero anche obbligato il numero 1 del Genoa a lanciare un ultimatum al tecnico: Andreazzoli avrebbe tempo fino alla prossima pausa per le nazionali, cioè altre 3 partite, per confermarsi in panchina. Addirittura, sembra sia già pronto il nome del primo possibile sostituto se le cose dovessero andare male nelle prossime settimane: si tratterebbe di Gennaro Gattuso, ex allenatore del Milan.