Classifiche a confronto, Sinisa fa crescere il Bologna

Dopo 35 giornate di Serie A, si possono già cominciare a tirare le somme dell’anno che è stato. Rispetto alla passata stagione tante squadre hanno visto il proprio bottino crescere o diminuire di diversi punti. La Juventus capolista ad esempio ha visto decrescere di ben 9 punti il proprio rendimento, mentre invece la Lazio è volata a +17 rispetto ad un anno fa.

Tra tutte il Bologna figura tra le squadre maggiormente cresciute in quest’annata. Un dato sicuramente positivo viste tutte le vicende in casa rossoblu: dalla malattia di Sinisa, fino al Coronavirus. I felsinei ad un anno di distanza hanno incrementato di 6 punti il proprio bottino, risultando la quarta squadra, dietro Lazio, Atalanta ed Inter, che più è cresciuta in classifica. Di seguito la classifica con i paragoni rispetto all’anno scorso.

Juventus 80 (-9 rispetto alla Serie A 2018/19 dopo 35 giornate)

Atalanta 74 (+12)

Inter 73 (+10)

Lazio 72 (+17)

Roma 61 (+2)

Milan 59 (=)

Napoli 56 (-17)

Sassuolo 48 (+6)

Hellas Verona 46 (in Serie B)

Fiorentina 43 (+3)

Parma 43 (+5)

Bologna 43 (+6)

Cagliari 42 (+2)

Sampdoria 41 (-8)

Udinese 39 (+5)

Torino 38 (-19)

Genoa 36 (=)

Lecce 32 (in Serie B)

Brescia 24 (in Serie B)

SPAL 19 (-23)