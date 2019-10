Classifiche a confronto: Sinisa a più 2 su Inzaghi

Bologna di ben altro tenore quello di Mihajlovic rispetto a quello di Inzaghi, anche se i punti consegnano al serbo un vantaggio leggero sul suo predecessore. Dopo otto giornate infatti il Bologna ha due punti in più rispetto allo stesso punto della scorsa stagione con Inzaghi in panchina. Crollo Sampdoria con dieci punti in meno, così come Genoa e Sassuolo a meno sette.

Juventus 22 (-2 rispetto al 2018/2019)

Inter 21 (+5)

Atalanta 17 (+11)

Napoli 16 (-2)

Cagliari 14 (+5)

Roma 13 (-1)

Lazio 12 (-3)

Parma 12 (-1)

Fiorentina 12 (-1)

Udinese 10 (+2)

Torino 10 (-2)

Milan 10 (-5)

Bologna 9 (+2)

Hellas Verona 9 (in B)

Brescia 7 (in B)

Lecce 7 (in B)

Sassuolo 6 (-7)

SPAL 6 (-3)

Genoa 5 (-7)

Sampdoria 4 (-10)

Brescia e Sassuolo con una partita in meno