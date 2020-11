Classifiche a confronto: la migliore è il Milan, Bologna a…

Milan sugli scudi. I rossoneri proseguono il momento d’oro rispetto all’inizio della scorsa stagione e viaggiano con ben 10 punti in più. Bene anche Sassuolo e Samp. Bologna in linea con le prime sei giornate 2019/2020.

Milan 16 (+10)

Sassuolo 14 (+8)

Juventus 12 (-4)

Atalanta 12 (-1)

Napoli 11 (-1 penalizzato di un punto)

Inter 11 (-7)

Hellas Verona 11 (+5)

Roma 11 (=)

Sampdoria 10 (+7)

Lazio 10 (=)

Fiorentina 7 (-1)

Cagliari 7 (-3)

Bologna 6 (-2)

Benevento 6 (in Serie B)

Parma 5 (-4)

Genoa 5 (= con una partita in meno)

Spezia 5 (in Serie B)

Udinese 3 (-4)

Torino 1 (-8 con una partita in meno)

Crotone 1 (in Serie B)