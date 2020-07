Classifica sviste arbitrali, Bologna penalizzato di…

Domenica al Tardini di Parma si giocherà la sfida tra ducali e rossoblù, due squadre che in questa stagione si sono fatte sentire su tematiche arbitrali. Mihajlovic è scontento dell’eccessivo uso dei gialli contro i suoi giocatori, mentre Lucarelli ha lamentato la mancata assegnazione di un rigore contro la Roma.

Calciomercato.com ha pubblicato dopo la giornata di campionato la classifica delle sviste arbitrali nel corso della stagione. Il Bologna, secondo il portale, ha due punti in meno in classifica per via di episodi arbitrali, il Parma invece registra un meno tre. Ha goduto di più errori a favore il Genoa (più 5), mentre la più penalizzata è l’Atalanta con meno sette.