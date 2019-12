Classifica corta: la situazione del Bologna alla 15^ giornata

Il Bologna ha perso ieri sera al Dall’Ara lo “scontro diretto” contro il Milan. I rossoblu non stanno attraversando un grande momento – soprattutto dal punto di vista dei risultati – ma, tutto sommato, la classifica non è così negativa. Gli emiliani hanno perso tanti punti per strada, ma viste tutte le difficoltà avute negli ultimi mesi – in primis la situazione Mihajlovic – la situazione poteva essere ancora peggiore.

Il Bologna ha infatti totalizzato 16 punti in 15 partite, ed è al momento al 12^ posto. La classifica della Serie A è però ad oggi cortissima. I rossoblu sono infatti sostanzialmente a metà classifica, ma sono appena 5 punti sopra alla zona retrocessione. Il Bologna è a pari merito con la Fiorentina 13^ ed è in ritardo di sole 5 lunghezze dal 7^ posto – l’ultimo teoricamente valido per l’Europa League – ma deve guardarsi con grande attenzione alle spalle: se il Sassuolo dovesse battere il Brescia nel recupero sorpasserebbe il Bologna, che a quel punto si ritroverebbe con una formazione in meno tra lei e la zona rossa della classifica.