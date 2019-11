Classifica a confronto: Bologna solo a +2 rispetto alla scorsa stagione

Terza sconfitta consecutiva per il Bologna, che dopo Cagliari e Inter perde anche a Reggio Emilia contro il Sassuolo. In estate la società ha trattenuto con forza Sinisa Mihajlovic, che ha nuovamente sposato il progetto rossoblu. Il mercato fatto è stato importante, e i felsinei hanno ricominciato con lo stesso spirito con cui avevano finito. Dopo la grande partenza – 7 punti in 3 partite – però, il Bologna si è fermato. Gli emiliani sono ora al 15^ posto in classifica, con 12 punti dopo altrettante giornate.

Come riporta “Tuttomercatoweb.com”, il Bologna ha totalizzato solo 2 punti in più rispetto alle prime 12 partite della scorsa stagione. Confrontando le due classifiche, i rossoblu hanno conquistato quest’anno 12 punti contro i 10 del’anno scorso, quando in panchina c’era ancora Filippo Inzaghi. Certo, la mentalità e le prestazioni mostrate con Mihajlovic alla guida sono tutta un’altra cosa, ma i numeri non dicono questo. I risultati, alla fine, non sono poi così diversi rispetto alla 12^ giornata della stagione 2018/19. Bologna dunque solo a +2 un anno dopo. Ora c’è la pausa, e i rossoblu devono ripartire al più presto.

Classifica a confronto

Juventus 32 (-2 rispetto alla Serie A 2018/19 dopo 12 giornate)

Inter 31 (+6)

Lazio 24 (+2)

Cagliari 24 (+10)

Atalanta 22 (+4)

Roma 22 (+3)

Napoli 19 (-9)

Parma 17 (=)

Fiorentina 16 (-1)

Hellas Verona 15 (in Serie B)

Torino 14 (-3)

Udinese 14 (+5)

*Sassuolo 13 (-6)

Milan 13 (-8)

Bologna 12 (+2)

Lecce 10 (in Serie B)

Genoa 9 (-5)

Sampdoria 9 (-6)

SPAL 8 (-5)

*Brescia 7 (in Serie B)

*Una gara in meno