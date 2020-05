Clamoroso Mihajlovic: “Lascerà il Milan. Tornerà in Svezia o…”

In inverno uno dei temi più caldi del calciomercato era stato quello riguardante Zlatan Ibrahimovic. Lasciata l’Mls, il campione svedese è stato corteggiato a lungo da diverse squadre italiane. L’attaccante ha scelto alla fine di tornare al Milan, nonostante la corte fattagli da Mihajlovic per portarlo a Bologna. Ibra ha ridato vigore al popolo rossonero, ma l’esplosione del Coronavirus ha cambiato le carte in tavolo. Ora il suo futuro è molto incerto.

Dice la sua anche Sinisa Mihajlovic, che è intervenuto ai microfoni della trasmissione serba “Vece Sa Ivanom Ivanovicem”. “Ho parlato con Ibrahimovic qualche giorno fa, vedremo cosa deciderà di fare in estate. Di sicuro non resterà a Milano. Le opzioni mi sembrano due: o torna in Svezia, oppure viene a Bologna”.

Fonte: “Tuttomercatoweb”