Civolani: “Saputo non spenderà altri 30 milioni senza un degno mercato in uscita.”

“Chiaramente comincia a muoversi qualcosa di interessante, il Bologna non può spendere 20-30 milioni per un solo giocatore, bisogna prendere dei giocatori dal prezzo discreto. Sabatini sta già facendo questa cosa con Denswil e Tomiyasu. Con questi innesti, il Bologna in difesa dovrebbe essere a posto, almeno per essere presentabile. Si deve cercare un centrocampista con i piedi educati e che costi il giusto. E poi devi prendere una punta, quest’anno gli attaccanti hanno segnato troppo poco e se non segni non vai in Europa. Mi dispiace che Pinamonti sia andato al Genoa. Saputo non spenderà altri 30 milioni senza un degno mercato in uscita.”

