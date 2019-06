Civolani: “Oggi il Bologna è da 11° posto, spero arrivi qualche rinforzo. Under 21? Un fallimento”

Il giornalista Gianfranco Civolani ha commentato le notizie di giornata sul Bologna durante la trasmissione televisiva Sportoday. Queste le sue dichiarazioni:

“Il Bologna rispetto allo scorso anno ha in più un Mihajlovic dalla prima giornata e un direttore navigato come Sabatini. Oggi il club felsineo sarebbe da undicesimo, dodicesimo posto. Io credo, comunque, che fino alla fine del calciomercato i dirigenti acquisteranno altri 2/3 giocatori. Dipendesse da me, prenderei Defrel.”