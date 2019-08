Civolani: “Mercato incomprensibile. Non sottovalutiamo il Verona”

Gianfranco Civolani nel suo punto a Sport Today ha parlato del mercato rossoblu: “Non credo che il Bologna abbia fatto un buon mercato. Lo considero incomprensibile. Abbiamo perso tre giocatori da 6 e mezzo sostituendoli con giocatori da 6 meno. Serve un mercato teso verso quei traguardi raggiungibili, un nono, decimo posto. Un buon colpo per la squadra. Nelle mie idee sarebbe un mantenere lo status di squadra di calcio di élite. Non parliamo di Europa. Non l’ho proprio capito questo mercato. Il Bologna non ha fatto né bene né male sul mercato, ma nemmeno benino o malino, semplicemente non l’ho capito. E se dico che non l’ho capito, intendo che non l’ho capito.”

Scheda 1 di 2