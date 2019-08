Civolani: “Medel non è inferiore a Pulgar”

Nel punto del Civ a Sport Today, Gianfranco Civolani ha detto la sua sull’acquisto di Gary Medel: “Sono stordito da tutto ciò che stato detto e scritto tra tv e giornali, per quanto riguarda questo giocatore sudamericano. Medel è sempre stato un giocatore un po’ fumantino, dal carattere forte. Un giocatore che sa fare la fase di interdizione e dicono anche quella di impostazione. Non mi voglio sbilanciare, di lui parlerò più avanti. Si dice che lui non molla mai in campo: è vero. È un giocatore che mi piaceva molto e non lo ritenevo inferiore a Pulgar, che secondo me aveva anche meno garra di Medel. Il cileno era un giocatore che a 30 anni era ancora una forza della natura. Non mi interessano le sue storie fuori dal campo, mi importa solo quello che farà in campo. Siamo di fronte ad un giocatore bravo che dovrà dimostrare di essere ancora quello che era. Il Bologna si rinforza a metà campo. Un cileno che ti può portare quello che Pulgar ti ha tolto, andando via. Il Bologna è per me da dodicesimo, tredicesimo posto, vado ad occhio. Non mi piace quanto si stiano criticando gli acquisti del Bologna. Perché se è grintoso poi diventa troppo cattivo, se lo è meno, farà fatica ad inserirsi. Limitiamoci a dire che il Bologna ha fatto un buon acquisto da inserire nella rosa. Un giocatore di livello e generoso, poi vedremo cosa farà.”

