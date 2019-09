Civolani: “Il campionato del Bologna comincia a Genova”

Consueto punto giornaliero di Gianfranco Civolani a Sportoday su E’Tv Rete 7. Ecco le sue parole in vista delle delicate sfide di Genova e Udine.

“A mio parere il campionato del Bologna comincia adesso – ha affermato – La squadra è quinta in classifica, fino a oggi voto 6+. La partita di Genova è molto delicata, loro hanno 4 punti e ci equivalgono come valori. Guai perdere. Sarà importante anche quella di Udine domenica e in queste due partite se si fanno quattro punti sono contento, se si fanno tre punti è meglio che un pugno in bocca, se se ne fanno meno ci sarebbe il primo campanello d’allarme. Il Bologna deve innestare un passo che porti a 44 punti circa, ma ci sono dei problemi. Denswil può giocare in una Serie A italiana? Ho dubbi. Schouten e Skov Olsen ce li faranno vedere? Chissà…”