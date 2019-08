“Si può vincere anche senza centravanti, mi tocca cambiare giudizio. Soriano, che ha fatto la preparazione con il Bologna, dopo aver sbagliato molti gol ha infilato la palla giusta. Dobbiamo dire che il Bologna poteva segnare minimo 4-5 gol, la Spal ha assistito e la Var non ha privilegiato il Bologna. 4 punti in due partite, le cose vanno bene. Mihajlovic solo sa come sta. I migliori Soriano e Tomiyasu, una rivelazione. Orsolini è già un giocatore fuori categoria.”