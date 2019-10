Civolani: “Il Bologna non è in crisi”

Consueto punto giornaliero di Gianfranco Civolani a Sportoday. Ecco le sue parole.

“Ora il Bologna deve ripartire, ma di fronte ci sarà la sesta in classifica e la seconda. Si può parlare di crisi dopo la sconfitta di Udine? Per me no, è un momento di difficoltà, anche perché nelle ultime tre il Bologna ha fatto solo un gol. E’ difficile fare punti facendo solo una rete. Ma tutto dipende anche da quello che pretendiamo dalla squadra, noi pretenderemmo per esempio che Skov Olsen si facesse vivo”.