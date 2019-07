Civolani: “Finora il mercato non piace per niente a Mihajlovic”

“A oggi il Bologna è più debole rispetto all’anno scorso. Non c’è più Lyanco, Palacio va verso i 38 e bisogna sottolineare che sono arrivati a Bologna tre giocatori totalmente ignoti a tutti, forse non a Bigon. E quindi Defrel, Gabbiadini? Non si può, perché non si può non trattenere Santander a detta dei tifosi. Santander aspetta di sapere quanto possono e vogliono offrire i cinesi, se i cinesi fanno certe offerte non rimarrà. Su Skov Olsen non so se ridere o piangere. E’ venuto a Bologna, si è fatto mostrare le Due Torri e ha mangiato tortellini e lasagne, poi ha detto ‘ci vediamo’. Quando? Mai.”

