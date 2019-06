Civolani: “Credo il Bfc abbia interiorizzato il nuovo calcio, Saputo ha imparato come muoversi”

Il giornalista Gianfranco Civolani, ospite in studio della trasmissione Sportoday, ha fatto il punto sul club felsineo. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo un Bologna con un bravo allenatore come Mihajlovic, è uno dei migliori, con Sabatini, con Fenucci, un patron ricco come Saputo. Abbiamo qualche buon giocatore come Orsolini, Palacio, Pulgar, Skorupski, Dijks. Però il nodo è Joey Saputo, anche se io credo che personaggi come Fenucci e Sabatini e finalmente Saputo abbiano interiorizzato il nuovo calcio e quindi abbiano imparato come ci si debba muovere oggi, che non è come ci si muoveva anche soltanto dieci anni fa. Bisogna dire che Sinisa e Sabatini, l’hanno fatto capire, puntano a certi traguardi, faranno spendere sicuramente a Saputo altri 30 o 40 milioni, intanto bisogna fare delle plusvalenze per almeno per 15-20 milioni e poi bisogna verificare alla prova dei fatti se Saputo sarà disposto a svenarsi.

