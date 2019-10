Civolani: “Ci servirebbe un terminale offensivo”

Consueto punto giornaliero di Gianfranco Civolani a Sportoday, ecco le sue parole:

“Se all’ottava gara hai fatto nove punti ti salvi, mantenendo questo passo ovviamente – ha affermato – In questo momento sei hai una media di 1.10 forse non ti salvi, se ce l’hai più alta chiaramente sì. Skorupski? Ne abbiamo avuti certamente di più bravi. Fino a oggi i migliori sono stati Poli, Tomiyasu, Danilo, Palacio e Orsolini. Mi chiedono dunque a cosa servano Destro e Santander. Resto dell’idea che ci vorrebbe un terminale offensivo di valore, una prima punta da dodici o tredici gol. La maglia? La prima deve essere rossoblù, la seconda bianca con la banda diagonale, la terza non lo so, ma il rossoblù dovrebbe comunque esserci”.