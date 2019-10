Civolani: “Bologna, domenica vietato perdere”

Nell’edizione odierna di Sport Today, Gianfranco Civolani ha lasciato un breve commento in vista della partita di domenica con la Lazio: “Il Bologna deve secondo me fare un campionato da formichina. Nelle ultime gare non è riuscito ad acchiappare dei punti. Con la Lazio devi fare una partita intelligente, non può permettersi di perdere altri punti per strada. Bologna-Lazio, guai se si perde perché nelle ultime hai già lasciato troppi punti. Bisogna rialzarsi il più in fretta possibile. Senza drammi, senza tragedia, ma in fretta. Evitando situazioni pericolose.”