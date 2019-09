Civolani: “Avrei giocato in modo differente gli ultimi minuti, bisognava mantenere il risultato”

“Sono scontento di come è finita la partita. Io avrei giocato in modo differente gli ultimi minuti, bisognava mantenere il risultato. Il Bologna oggi ha dimostrato di non essere inferiore ad una squadra molto forte. Oggi era una partita dove entrambe meritavano. Non è scritto da nessuna parte che mettendo dieci attaccanti vinci la partita. Sono contento perché si è dimostrato che il Bologna può giocarsela con tutti. Ogni tanto non si deve pensare all’estetica, ora bisogna iniziare il campionato, sostanzialmente comincia adesso. La partita con il Genoa è delicata, così come quella con l’Udinese.”

