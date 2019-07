Civolani: “Ancora non possiamo farci un’idea del nuovo Bologna. Obiettivo? Arrivare vicino all’Europa”

Il giornalista Gianfranco Civolani, intervenuto telefonicamente durante la trasmissione Sportoday, ha parlato del Bologna. Queste le sue dichiarazioni:

“Non possiamo farci l’idea compiuta del nuovo Bologna finché non conosceremo il futuro di Pulgar e Santander. Se dovessero andare via arriverebbero nelle casse rossoblù circa 25 milioni di euro, da reinvestire, magari non tutti, sul mercato. Skov Olsen? Dovrebbe essere il quarto danese della storia del Bologna. Sono convinto, inoltre, che Sabatini qualche altro giocatore lo prenderà, magari più avanti. Obiettivo stagionale? Il Bologna deve puntare ad arrivare vicino all’Europa, questo deve essere l’obiettivo primario della squadra.”