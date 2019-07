Civolani: “Tanti i nomi accostati al Bologna, ma ad oggi abbiamo preso solo Bani. Santander? Un lusso che…”

Il giornalista Gianfranco Civolani, intervenuto durante la trasmissione Sportoday su E’Tv Rete7, ha commentato le ultime notizie in casa Bologna. Queste le sue dichiarazioni:

“Bisogna dire le cose così come stanno e, per me, i dirigenti del club rossoblù non sono affatto scatenati sul mercato. Ad oggi il Bologna, esclusi i riscatti, ha acquistato solo Bani del Chievo, una riserva. Circolano tanti nomi attorno alla squadra felsinea ma sono solo nomi, nulla di fatto finché non c’è la firma sul contratto. Inoltre, bisogna acquistare un centravanti da almeno 10/15 gol a stagione. Con la riconferma di Orsolini e Destro, che i gol li fanno, credo che Santander diventi un lusso per i rossoblù, un lusso che la società felsinea non può permettersi.”