Arianna Mihajlovic: “Grazie Bologna, abbiamo trovato affetto e calore”

Il ringraziamento alla città di Bologna

Anche e soprattutto per la moglie Arianna, che ha vissuto da vicino e in prima persone la malattia di Sinisa e l'accoglienza della città di Bologna. Queste le sue parole a margine della cerimonia: "Questa cittadinanza onoraria è stata una cosa bellissima, sono contenta ed emozionata. Ringrazio Bologna per tutto quello che ha fatto per noi. Qui abbiamo trovato affetto e calore: tutti ci hanno fatto sentire come in famiglia. Specie nel momento più difficile: non dimenticherò mai quel pellegrinaggio dei tifosi al santuario della Madonna di San Luca".