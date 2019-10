Cipriani: “Ranieri sa arrangiarsi. Santander? Ho stima di lui”

Ospite di Sportoday su E’Tv, l’ex rossoblù Giacomo Cipriani ha espresso la sua opinione sul momento del Bologna

“La squadra ha sempre fatto la prestazione, è mancato qualche punto per episodi e sfortuna ma la strada è giusta. Formazione? Io ho molta stima per Santander, per l’impegno che mette in campo e per la presenza che garantisce. E’ un giocatore che non eccelle dal punto di vista tecnico ma che ha tante altre dote. Lì sta giocando Palacio e per gli equilibri della squadra a volte si può rischiare Rodrigo in fascia e a volte no”.