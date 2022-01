Cipriani: “Orsolini? Da capire se il Bologna vuol puntarci. Amrabat da prendere”

Giacomo Cipriani , ex attaccante rossoblù, intervistato da TMW, parla del mercato del Bologna .

"Orsolini se lo utilizzi con continuità è un valore aggiunto ma se devi tenerlo e puntare su un modulo che non lo valorizza occorre pensarci - le sue parole - Si sta adattando e contro il Cagliari ha segnato un gran gol però si esprime meglio in un'altra posizione. Ha bisogno di fiducia, c'è da capire se il Bologna vuol puntarci oppure no".