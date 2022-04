Cipriani: “Difficile sostituire Arnautovic, Udinese avversario da non sottovalutare”

Giacomo Cipriani , ex attaccante rossoblù, intervenuto a Sportoday su Rete 7, ha commentato le ultime partite del Bologna e il prossimo impegno contro l’ Udinese.

"Nelle ultime tre partite si è visto un buon Bologna. Già con la Sampdoria si erano viste delle cose interessanti e domenica contro la Juve la squadra è scesa in campo con la giusta testa e forse avrebbe meritato anche qualcosa in più. In questo momento così delicato il gruppo si è ricompattato e ha ritrovato le giuste motivazioni".