Cina, ecco quando ripartirà il campionato

Finalmente ripartirà anche la Super League Cinese. Il calcio ritornerà ufficialmente anche in Cina, dove il Coronavirus era originariamente esploso. Il campionato riprenderà infatti il 25 luglio, addirittura 5 mesi dopo la data prevista (22 febbraio). Ma c’è dell’altro.

La Federazione Cinese ha infatti annunciato che, per motivi sanitari, le 16 squadre verranno divisi in due gruppi, ai quali verrà assegnato un solo stadio per le partite. Le gare si disputeranno dunque in due sole sedi, a Dalian e a Suzhou, anche se ancora non è noto se ci saranno i giocatori stranieri – ai quali la Cina non concede ancora l’ingresso nel paese. Infine, non è stato specificato se i match si giocheranno a porte chiuse o meno.

Fonte: “Tuttomercatoweb”