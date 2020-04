Ci ha lasciato Giuseppe Gazzoni Frascara

Triste notizia per i tifosi del Bologna.

E’ scomparso all’età di 84 anni Giuseppe Gazzoni Frascara, ex presidente del club e attuale presidente onorario. Ne ha dato notizia Radio Bologna Uno. A Gazzoni si deve la rinascita del Bologna Fc 1909 a metà anni novanta con la risalita dalla C alla A, diventando presidente nel 1993 ed evitando il fallimento del club. Fu una grande cavalcata fino ai primi anni duemila quando la retrocessione post Calciopoli non gli consentì di proseguire, lui che già a metà anni ottanta si era avvicinato al calcio con la propria azienda Idrolitina. Sotto la sua gestione sono arrivati grandi campioni come Roberto Baggio e Beppe Signori e ha anche riportato un trofeo europeo, ovvero l’Intertoto 1998, propedeutica a quella grande cavalcata Uefa nel 1998/1999 che portò i rossoblù fino alla semifinale. Grande protagonista della lotta a Calciopoli, Gazzoni ha continuato a lottare in sede giudiziaria dopo la retrocessione del 2005 sperando in un risarcimento. La redazione di Tuttobolognaweb si stringe attorno al dolore della famiglia e di tutti i tifosi rossoblù.