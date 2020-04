Choc in Francia, Sambia del Montpellier in terapia intensiva

Francia sotto choc per le condizioni di Junior Sambia, centrocampista di 23 anni del Montpellier (17 partite e 1 gol in stagione).

Il giocatore sarebbe ricoverato in terapia intensiva da giovedì sera ed è positivo al virus. Sambia ha avuto un problema di gastroenterite a inizio settimana, poi giovedì le condizioni si sono aggravate e da qui il ricovero in rianimazione. Il test ha confermato la positività al coronavirus. Le sue condizioni destano preoccupazione in vista della possibile ripresa l’11 maggio: Sambia è il primo positivo in Ligue 1 e il sindacato dei calciatori aveva espresso posizione contraria alla ripresa dell’attività.