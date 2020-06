Che Sampdoria affronterà il Bologna?

Dopo la sconfitta casalinga con la Juventus, il Bologna si è subito messo al lavoro per preparare la prossima sfida. Il calendario dice che i rossoblu dovranno affrontare domenica alle ore 19.30 la Sampdoria allo stadio Marassi di Genova. Che squadra troverà il Bologna? I blucerchiati saranno sicuramente più rodati rispetto ai rossoblu, avendo già giocato un match in più – il recupero contro l’Inter. Tuttavia, la squadra di Ranieri sarà di certo anche più stanca.

I liguri hanno perso ieri sera all’Olimpico contro la Roma per 2-1, dopo esser andati in vantaggio grazie alla furbata di Gabbiadini. La Doria cerca punti fondamentali per la salvezza, ma il Bologna vuole mantenere vivo il sogno europeo. I padroni di casa hanno già mostrato cose buone in fase offensiva – sia contro i nerazurri che contro i giallorossi – ma la difesa è quantomeno da rivedere. Il Bologna ha l’intera settimana per preparare la sfida, mentre la Sampdoria appena 3 giorni per riposarsi ed arrivare pronta.