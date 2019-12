Che bel Natale: il Bologna chiude nella colonna di sinistra

Quella di ieri, domenica 22 dicembre, è stata l’ultima partita di Serie A del decennio. Il Bologna ha chiuso il 2019 vincendo a Lecce, regalando – almeno fino agli ultimi 10′ – una prestazione regale. Un vero e proprio regalo di Natale questo da parte dei rossoblu per i propri tifosi, ma soprattutto per il proprio allenatore, Sinisa Mihajlovic. La sua presenza fisica ha ridato vigore al Bologna, che nelle ultime settimane è tornata ad essere la squadra che avevamo visto nella passata stagione.

Complici le sconfitte di Torino, Milan e Sassuolo, dunque, il Bologna chiude l’anno addirittura al 9^ posto in classifica, a -2 dal Napoli. Dopo esser stato pochi punti sopra la zona retrocessione, a gennaio i rossoblu ripartiranno distanti appena 3 lunghezze dal 7^ posto, vale a dire l’ultimo teoricamente disponibile per accedere ai preliminari di Europa League. Questo era proprio ciò che voleva Mihajlovic in estate: la possibilità di lottare – possibilmente fino alla fine – per qualcosa di più importante che il 10^ posto della Serie A.