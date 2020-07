Champions League, ripartenza in chiaro

Al termine della Serie A, la stagione non sarà ancora del tutto conclusa. Non lo sarà infatti per le squadre italiane impegnate nelle coppe europee. Venerdì 7 agosto ripartirà la Champions League con gli ottavi di finale rimasti: tra questi anche Juventus-Lione e Barcellona-Napoli. Vista la situazione eccezionale, Sky ha deciso di privarsi dell’esclusiva della trasmissione televisiva di queste due gare.

Ecco quindi che, come riporta il comunicato ufficiale di Mediaset, bianconeri e partenopei saranno visibili anche in chiaro su Canale 5. Si riparte con Juventus-Lione il 7 agosto alle ore 21, e si prosegue poi con Barcellona-Napoli l’8 agosto alla stessa ora.