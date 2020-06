Champions League, l’idea dell’Uefa

In questi giorni si sta discutendo costantemente sul tema dei tifosi e dell’eventuale riapertura parziale degli stadi. L’idea c’è, sia in Italia che in Europa. Ancora incerto però quando potrà realizzarsi. Nelle ultime ore, però, ecco il colpo di scena. Come riporta “Sky”, infatti, l’Uefa starebbe pensando di giocare la finale di Champions League a porte aperte. Ovviamente non ci sarebbe il tutto esaurito, ma sarebbe comunque un bel passo in avanti per l’Europa.

Scartata ormai l’opzione Istanbul, l’Uefa sta valutando due possibilità. Il Portogallo e la Germania, rispettivamente Lisbona e Francoforte – con la prima, attualmente, favorita.

Fonte: “Tuttomercatoweb”