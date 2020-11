Champions League: la favorita per la vittoria finale

Dopo le prime tre giornate dei gironi di Champions League, i principali siti scommesse con bonus hanno quotato quelle che sono le squadre favorite per la vittoria finale della Champions League.

Grazie ai nostri colleghi di Mondositiscommesse.it abbiamo fatto una ricerca tra i principali siti scommesse per capire quali sono sulla carta le squadre favorite per alzare la coppa dalle grandi orecchie.

Abbiamo analizzato diversi siti scommesse e abbiamo fatto una media di questi, pertanto le quote sono indicative, e inoltre in alcuni casi potrebbero cambiare visto che in questi giorni riprendono i gironi di Champions.

BAYERN E CITY- Secondo i principali siti scommesse la squadra favorita è il Bayern, quotato 3.50, che è seguito dal City di Guardiola a quota 4.50. Per il Bayern Monaco sarebbe la seconda Champions consecutiva e l’avversario più ostico sembra essere proprio il Manchester City, che finora però non ha mai convinto in Europa nonostante i tanti soldi spesi sul mercato in questi anni.

LIVERPOOL, PSG E LE SPAGNOLE sono le principali contendenti a City e Bayern: il Liverpool di Klopp è quotato circa 7.00 mentre il Psg è a quota 13, così come il Barcellona. Poco distante il Real Madrid a quota 17.00. Real ricordiamo impegnato nello stesso girone dell’Inter.

JUVENTUS-Tra il Barca e il Real in questa speciale classifica c’è la Juventus, quotata 14 volte la posta. I bianconeri hanno vinto facilmente contro Dinamo Kiev e Ferencvaros e nonostante la sconfitta subita per mano del Barcellona, dovrebbero passare agevolmente il turno e approdare agli ottavi.

Dopo la Juve, in questa speciale classifica, troviamo Chelsea, Manchester United e Atletico Madrid, quotate rispettivamente 21.00, 23.00 e 26.00. Poco distanti Borussia Dortmund e Siviglia, con i gialloneri quotati 26 e gli spagnoli a quota 28.

LE ALTRE ITALIANE-Per trovare un’altra italiana dobbiamo salire a quota 41.00 dove c’è l’Inter: il cammino dei nerazzurri appare molto difficile visti gli appena 2 punti raccolti nelle prime 3 gare. La situazione non è del tutto compromessa ma l’Inter deve assolutamente cogliere almeno due vittorie nelle prossime tre gare, per una strada che si preannuncia in salita.

Sempre a Quota 41.00 troviamo l’Atalanta, che sta attraversando un momento di leggero calo ma vincendo contro l’Ajax dovrebbe passare il turno, grazie al pareggio ottenuto nella gara d’andata. Difficile però secondo i siti di scommesse che la Dea ripeta l’exploit della scorsa stagione, dove arrivò a un passo dalla semifinale.

A quota 80.00 troviamo infine la Lazio, che pur tra mille difficoltà dovute alle tante assenze è riuscita a fare 5 punti nelle prime tre partite, in quello che rimane un girone alla portata. I biancocelesti sono attualmente secondi dopo una vittoria contro il Borussia Dortmund e due pareggi colti contro Brugge e Zenit. Vista la quota elevata tuttavia, sembra molto difficile se non quasi impossibile che la Lazio vinca la Champions.

Ora ovviamente a parlare sarà il campo, con la prossima giornata che per alcune squadre si preannuncia già da dentro o fuori.