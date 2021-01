Cervellati: “Soumaoro mi fece un’ottima impressione. L’arrivo di una punta? E’ fondamentale”

Ospite della prima edizione di Sportoday, Franco Cervellati ha fatto il punto sul Bologna, commentando il mercato dei rossoblù, con l’acquisto in dirittura d’arrivo del difensore Soumaoro dal Lille, l’anno scorso al Genoa.

“L’acquisto di Soumaoro? Quando l’anno scorso giocò con il Genoa al Dall’Ara mi fece un’ottima impressione, mi sembrò subito un buon giocatore. E’ molto forte fisicamente, sembra un armadio. Ma aveva anche qualità tecniche. Realizzò anche il primo dei tre gol, poi non si ripetè più su quei livelli con la maglia del Grifone. E’ rimasto solo sei mesi a Genova, e in estate il Lille, che è tra i top club europei, decise di riprenderselo e tenerlo in rosa. Il fatto che se ne vada a gennaio però mi lascia qualche perplessità sul suo rendimento”.