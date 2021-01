Cervellati: “Sono convinto che la punta arrivi, ai tifosi chiedo di aspettare. Bologna da 5,5 finora”

“Il mercato si sta svegliando nel finale. In casa Bologna non ci sono grandi sviluppi, si parla di nomi dall’estero, ma se è vero che il mercato italiano delle punte era fuori portata, bisogna spiegarsi come le altre squadre riescano a prendere giocatori come Torregrossa, Lasagna ecc.. Ad esempio lo stesso Lasagna non so se fosse un obiettivo, ma comunque è andato al Verona, squadra simile al Bologna come mancanze e come fascia. Peschiamo in questi ultimi giorni un attaccante, che possa garantire pericolosità al reparto offensivo, e che cerchi di capitalizzare le opportunità che creiamo. Chiunque arrivi però, arrivando dall’estero, si dovrà ambientare, quindi partono in svantaggio rispetto a giocatori già nel nostro campionato”.

