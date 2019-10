Cervellati: “Partita emozionante. Troppi blackout in difesa”

Ospite di Sport Today, il giornalista di Stadio, Dario Cervellati, dice la sua sulla partita di ieri: “La giornata di ieri è stata davvero emozionante. Si è cominciato con la marcia a San Luca poi la partita divertente. La partita è stata molto godibile, un po’ leggera in difesa dopo aver trovato il vantaggio. Bisogna restare più concentrati in determinati momenti, ma la squadra c’è. Senza dimenticarci che la Lazio è una delle prime 4-5 squadre per forza di tutta la Serie A. I blackout in difesa è da inizio stagione che li vediamo. Sono momenti che vanno corretti. Tolti questi errori la squadra può fare un passo in avanti importantissimo.”

