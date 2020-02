Cervellati: “Il Bologna ha carattere. Trasferta aperta? Si ritorni ad una vita normale”

Intervenuto a Sportoday, il collega Franco Cervellati ha espresso la sua opinione sul momento del Bologna

“Non si può sempre giocare con la kinder haus in campo – ha affermato – Il Bologna ha sopperito bene all’emergenza contro l’Udinese. Giocare con tanti ’98 ’99 o millenials in campo non è facile e la squadra è riuscita a non perdere, anche se il gol è arrivato solo allo scadere. L’emergenza è stata evidente e il Bologna l’ha superata bene. Anche in estrema difficoltà questa squadra mostra grandi capacità caratteriali”.